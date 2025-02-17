Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате действий украинских боевиков, является беспринципным и подлым, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 17 февраля журналистам.
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