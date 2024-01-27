Губернатор Севастополя прокомментировал громкие хлопки утром в центре города

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре городаГромкие хлопки в центре Севастополя утром субботы связаны с проведенными учениями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развозжаев .
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