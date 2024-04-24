ПСБ отмечает ускорение роста предпринимательской активности

Согласно Индексу RSBI, который в марте достиг исторического максимума и составил 57,7 пункта, деловая активность в сегменте малого и среднего бизнеса, отражая позитивные предпринимательские ожидания, демонстрирует уверенный рост третий месяц подряд.
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