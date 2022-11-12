Наложила на себя руки: куда исчезла дочь Горбункова из “Бриллиантовой руки”

Александра Лисютина в киноиндустрии оказалась совершенно случайно. 4-летнюю девочку на пробы в телекартину “Бриллиантовая рука” привел ее дедушка, после того как последнего на этот поступок “подбил” его хороший знакомый.
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