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Наложила на себя руки: куда исчезла дочь Горбункова из “Бриллиантовой руки”

Наложила на себя руки: куда исчезла дочь Горбункова из “Бриллиантовой руки”

Александра Лисютина в киноиндустрии оказалась совершенно случайно. 4-летнюю девочку на пробы в телекартину “Бриллиантовая рука” привел ее дедушка, после того как последнего на этот поступок “подбил” его хороший знакомый.

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