ЦСКА везёт форварда, Баркола — в «Ливерпуле», большие сделки «Сити». Трансферы и слухи дня

«Тоттенхэм» неожиданно пошёл за Мудриком, «Ювентус» хочет двухметрового форварда «Ньюкасла», а «Арсенал» — вингера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Битва «Оклахомы» ...
- Ещё Обзор от ИИ н...
- Финал Лиги чемпио...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым