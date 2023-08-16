Фото с Гагариным в шлеме без надписи СССР - как штрих, говорящий о многом в новом учебнике по истории России от "господина" Мединского

Daddy Bo

Кстати говоря, если уж брать фото с Гагариным в шлеме с надписью "СССР", никакого сомнения в том, что и оно постановочное - нет. Обратите внимание: на этом фото, которое так всем нравится, у Гагарина свежее повреждение левой брови, полученное им после полёта, в Алуште, когдв Юрий Александрович, ныряя с пирса напоролся в воде на какую-то металическую конструкцию и едва не погиб. И во всех его последующих фото-он с повреждённой левой бровью. Фото же без надписи СССР сделано, по-видимому, ДО ПОЛЁТА (видимо, на одной из многочисленных примерок костюма, когда эта надпись ещё не была нанесена. Потому как представить в советские времена, когда по всему миру разошлось изображение с названием страны - и вдруг публиковать фото без неё - совершенно немыслимо.