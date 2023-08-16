Думаю, все знают о том, что совсем недавно в Москве презентовали новые учебники по истории России для школьников под редакцией Мединского, который ныне является помощником президента РФ.
Фото с Гагариным в шлеме без надписи СССР - как штрих, говорящий о многом в новом учебнике по истории России от "господина" Мединского
Комментарии
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Daddy Bo
Кстати говоря, если уж брать фото с Гагариным в шлеме с надписью "СССР", никакого сомнения в том, что и оно постановочное - нет. Обратите внимание: на этом фото, которое так всем нравится, у Гагарина свежее повреждение левой брови, полученное им после полёта, в Алуште, когдв Юрий Александрович, ныряя с пирса напоролся в воде на какую-то металическую конструкцию и едва не погиб. И во всех его последующих фото-он с повреждённой левой бровью. Фото же без надписи СССР сделано, по-видимому, ДО ПОЛЁТА (видимо, на одной из многочисленных примерок костюма, когда эта надпись ещё не была нанесена. Потому как представить в советские времена, когда по всему миру разошлось изображение с названием страны - и вдруг публиковать фото без неё - совершенно немыслимо.
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не надо отметать свою историю... На сегодня власти кроме как коррупцией и воровством гордиться нечем... Ну если только нищетой населения, смертностью стариков, рождаемостью ниже чем во время ВОВ... Вот и остается только все что было хорошее поливать грязью...
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5 час.
Уя
Уфимцев я
Вот сволочи продажные!.. Проститутки... и вашим, и нашим...
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3 час.
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