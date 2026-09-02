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Фитнес-эксперт Силина рассказала, что в России растет популярность функционального тренинга

Фитнес-эксперт Силина рассказала, что в России растет популярность функционального тренинга

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью URA.RU сообщила, что в 2026 году в российских фитнес-клубах наберут популярность направления на стыке фитнеса, восстановления и wellness.

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