Тренер Гладилин заявил, что Абаскалю пора определяться с составом "Спартака"

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин не стал называть слабой вратарскую линию красно-белых после ошибки голкипера команды Александра Максименко в матче с "Ростовом" в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
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