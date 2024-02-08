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Газета.ру

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Тренер Гладилин заявил, что Абаскалю пора определяться с составом "Спартака"

Тренер Гладилин заявил, что Абаскалю пора определяться с составом "Спартака"

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин не стал называть слабой вратарскую линию красно-белых после ошибки голкипера команды Александра Максименко в матче с "Ростовом" в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

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