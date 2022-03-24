Игроки «Мемфиса» вмешались в послематчевое интервью Десмонда Бэйна после победы

Игроки «Мемфиса» вмешались в послематчевое интервью Десмонда Бэйна для ESPN после победного матча с «Бруклином» (132:120).

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