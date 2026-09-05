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Эксперт по энергетике Фролов: РФ и КНР создали основу нового регулирования энергорынка

Эксперт по энергетике Фролов: РФ и КНР создали основу нового регулирования энергорынка

Россия и Китай в условиях энергетического кризиса фактически взяли на себя функции стабилизаторов мирового рынка энергоресурсов, а сложившееся между странами стратегическое партнерство может стать основой для формирования нового механизма регулирования глобального энергорынка.

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