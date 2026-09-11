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Батарея до 11 000 мА·ч, топовые камеры и экран 165 Гц — раскрыты характеристики всей серии Honor Magic9

Батарея до 11 000 мА·ч, топовые камеры и экран 165 Гц — раскрыты характеристики всей серии Honor Magic9

Инсайдерская информация По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, серия Honor Magic9 будет выполнена в едином стиле, а все модели получат схожий дизайн блока камер.

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