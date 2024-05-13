Калужская область оказалась среди регионов с невысоким темпом развития культуры

Известный интернет-портал «Бренды России» обнародовал статистику, составленную Агентством региональных социально-экономических проектовИзвестный интернет-портал "Бренды России" обнародовал статистику, составленную Агентством региональных социально-экономических проектов.
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