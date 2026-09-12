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Царьград

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На «Ростов Арене» внедрят точечное оповещение за 1,55 млн рублей

На «Ростов Арене» внедрят точечное оповещение за 1,55 млн рублей

На стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону появится система экстренного оповещения нового типа. Руководство спортивного объекта объявило о готовности направить на подготовку проекта до 1,55 миллиона рублей.

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