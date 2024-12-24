Орловский депздрав опроверг информацию о закрытии филиала Поликлиники №3 в 909 квартале

Орловцы под одним из последних постов губернатора Клычкова поинтересовались у власти, почему хотят закрыть филиал Поликлиники №3 в 909 квартале? «Руководство ссылается на то, что мало народу пользуется услугами филиала.
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