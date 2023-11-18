Русские наконец показали, чем "роняли" натовские ракеты на "Dubai Airshow"

Нет лучшей рекламы оружию, чем боевые действия, поэтому для достижения успеха порой достаточно просто привести несколько экземпляров с фронта на выставку.
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