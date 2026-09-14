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Царьград

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Захарова раскрыла последствия "евроценностей": Страны ЕС "стали обслугой"

Захарова раскрыла последствия "евроценностей": Страны ЕС "стали обслугой"

Закрытие латвийского предприятия Rebir стало поводом для жёсткого заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о последствиях "евроценностей".

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