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Марат Гималутдинов
Вот ...делать нечего, а всё условно взрослые люди, речевку наверное ещё кричали?
ЦИК запустил симв...
Юрий кокин
Если американцы востребуют убийцу, закончить ему жизнь на электрическом стуле. Я бы отдал.
Севшая в попутку ...
Валерий Скрипников
этот ублюдок видимо жалеет о том времени
Кравчук раскритик...
Герман Берг
С Днём России!
.
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