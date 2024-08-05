Разоблачен миф о величайшей загадке истории XIX века

iScience: разоблачен миф о королевском происхождении Каспара Хаузера Международная группа ученых из различных учреждений, включая Центр эволюции Милнера при Университете Бата, провела новый генетический анализ, который разоблачил популярный 200-летний миф о Каспаре Хаузере, чья личность является одной из величайших исторических загадок XIX века.