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Атака дронов на Казань: Зеленского назвали "Усамой Бен Зеленским"

Атака дронов на Казань: Зеленского назвали "Усамой Бен Зеленским"

Политолог Гилберт Доктороу связывает теракты украинских сил с их сложным положением на фронте. В атаке дронов на Казань зафиксировано восемь прилетов, но пострадавших нет.

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