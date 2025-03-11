Эксперт оценил закрепление в календаре Дня архитектора

Праздник будут отмечать в России в июле.фото: pixabay.com/mwitt1337У российских архитекторов появился свой официальный профессиональный праздник, это приятно для престижа профессии, заявил 11 марта эксперт СМИ2, первый вице-президент Союза московских архитекторов, вице-президент Союза архитекторов России, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Комов, комметируя информацию о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении в календаре Дня архитектора.