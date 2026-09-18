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Крымская газета

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Глава Крыма проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Крыма проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Крыма Сергей Аксёнов отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы. "Исполнил гражданский долг – принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва", - проинформировал он в своём официальном канале в мессенджере "МАКС".

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