В Госдуме предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин. Об этом пишет РИА Новости. С инициативой выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, которая направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко.