В Госдуме предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин. Об этом пишет РИА Новости. С инициативой выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, которая направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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