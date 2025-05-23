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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком

Полузащитник, приобретенный летом у «Манчестер Юнайтед», стал чемпионом в составе «Наполи» и награжден как самый ценный игрок сезона.

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