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Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье

Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье

REUTERS/Gaelen Morse Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд, требуя запретить министерству юстиции США изучать секретные документы, найденные в ходе обысков в его поместье во Флориде, пишет New York Times.

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