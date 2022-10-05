Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье

REUTERS/Gaelen Morse Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд, требуя запретить министерству юстиции США изучать секретные документы, найденные в ходе обысков в его поместье во Флориде, пишет New York Times.
REUTERS/Gaelen Morse Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд, требуя запретить министерству юстиции США изучать секретные документы, найденные в ходе обысков в его поместье во Флориде, пишет New York Times.
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