Страна и люди
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Страна и люди

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Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении

Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении

Видимо, что-то действительно происходит на Харьковском направлении. Только за последние недели поступила информация о: - вывозе региональных запасов продовольствия из области; - вывозе документов из областного МВД, а также из региональных райотделов; - вывозе документов госорганов, в том числе и из областного центра; Кроме того, есть информация о том, что сотрудники МВД, госорганов и других украинских организаций покидают восточную и северную часть области.

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