Включение премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США является местью американского посла Дэвида Прессмана, покидающего Будапешит, заявил 7 января глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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