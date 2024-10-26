Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

Поздно вечером в субботу, 26 октября, российские войска сбили еще 17 БПЛА. Силы противовоздушной обороны не допустили совершение украинскими вооруженными силами атаки при помощи беспилотников самолетного типа.

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