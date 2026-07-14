На улице кэрри-трейдеров большой праздник

В XXI веке для них еще никогда не было таких благоприятных условийчитайте на monocle.ruВ XXI веке для них еще никогда не было таких благоприятных условийКэрри-трейд (процентный арбитраж), стратегия получения прибыли на валютном рынке благодаря разной величине процентных ставок в разных странах, является сейчас самой популярной и распространенной стратегией на почти 10-триллионном глобальном валютном рынке.