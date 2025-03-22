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WTA: теннисистка Андреева провела мастер-класс в победном матче с Кудерметовой

WTA: теннисистка Андреева провела мастер-класс в победном матче с Кудерметовой

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) на своей странице в социальной сети X восхитилась 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая во втором круге турнира серии WTA-1000 в Майами обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову.

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