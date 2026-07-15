🌾 Уборочная кампания стартовала на всей территории региона 🔸С начала кампании регионом уже собрано 1,5 млн тонн зерна, темпы уборки высокие.
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🌾 Уборочная кампания стартовала на всей территории региона 🔸С начала кампании регионом уже собрано 1,5 млн тонн зерна, темпы уборки высокие.
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