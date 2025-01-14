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Царьград

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"От 5 до 10 сантиметров": На пляже около санатория в Анапе нашли мазут

"От 5 до 10 сантиметров": На пляже около санатория в Анапе нашли мазут

На пляже около анапского санатория "Динамо" нашли слой мазута под песком. Оперштаб уточнил, что толщина слоя варьируется "от 5 до 10 сантиметров".

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