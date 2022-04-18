В Приморском крае полицейские и ветераны МВД проводят уроки профориентации для будущих выпускников учебных заведений

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему и ветераны органов внутренних дел продолжают комплексную работу по профориентации старшеклассников, выпускников средних и высших учебных заведений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх