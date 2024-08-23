«Нацистскую Германию погубило заблуждение, что она может разрушить государство с великой историей»: Бельский напомнил о завершении Курской битвы 81 год назад

Это крупнейшее в истории танковое сражение длилось более полутора месяцев Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский напомнил, что 81 год назад завершилась Курская битва - второе после Сталинградской битвы масштабное наступление Советской армии против войск агрессора.