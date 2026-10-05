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Нижегородская правда

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Роман Воробьёв вручил ведомственные награды работникам Выксунского лесхоза в честь 90‑летия хозяйства

Роман Воробьёв вручил ведомственные награды работникам Выксунского лесхоза в честь 90‑летия хозяйства

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв в торжественной обстановке вручил ведомственные награды в честь 90-летия подведомственного учреждения — Выксунского лесхоза.

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