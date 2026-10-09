Метро и Рада без света: Киев накрыл тотальный блэкаут

Масштабный блэкаут произошел в Киеве вечером 8 октября. Как сообщает "Газета.Ru", остановились все три линии метро, часть наземного транспорта, а в пяти районах возникли проблемы с водой.
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