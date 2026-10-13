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Наука и Техника

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Пушка, которая могла изменить Курскую дугу: почему БС-3 опоздала на год

Пушка, которая могла изменить Курскую дугу: почему БС-3 опоздала на год

Когда начинаешь разбираться в деталях летних боёв 1943 года, быстро понимаешь: уверенность немецких танковых экипажей под Прохоровкой и Обоянью держалась не на пустом месте.

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