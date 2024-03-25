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Аргументы и Факты

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Песков: решение российских спортсменов поехать на олимпиаду надо уважать

Песков: решение российских спортсменов поехать на олимпиаду надо уважать

К решению наших атлетов поехать на Олимпийские игры в Париже нужно относиться с уважением, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Интересная, трактовка « усатого няня» и уважать предателей, а то ведь 100 % шансов не будет постоять под белым флаго, без чести и славы и без ГИМНА РОССИИ. А скажите пожалуйста всякие « пИсковы - давАнковы и прочая дерьмократия» а у тех наших солдат , которые отдают прямо сейчас , свою жизнь, и за ВАШИХ предателей- недоспорцменов, У НИХ ЕСТЬ ШАНС, какой нибудь ???????
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна с вами полностью.
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7 час.

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