Песков: решение российских спортсменов поехать на олимпиаду надо уважать

Ольга Заварухина

Интересная, трактовка « усатого няня» и уважать предателей, а то ведь 100 % шансов не будет постоять под белым флаго, без чести и славы и без ГИМНА РОССИИ. А скажите пожалуйста всякие « пИсковы - давАнковы и прочая дерьмократия» а у тех наших солдат , которые отдают прямо сейчас , свою жизнь, и за ВАШИХ предателей- недоспорцменов, У НИХ ЕСТЬ ШАНС, какой нибудь ???????