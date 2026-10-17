Позорище какое-то. И полностью согласен с гласом нашего МИДа, госпожой Марией Захаровой, что вместо грозного предостережения России получился «дурдом на выезде».
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Может, они специально дураками прикидываются, чтобы мы расслабились? С Гитлером вон тоже "Пакт о ненападении был", потом почти четыре года расхлёбывали. Не надо недооценивать противника...