Народный артист России Александр Розенбаум на пресс-конференции в РИА Новости, которая прошла в преддверии его юбилейных концертов рассказал, как проходят гастроли с его музыкальным коллективом.
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