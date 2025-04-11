Русская весна
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Русская весна

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Россия планирует окружить Сумы — Би-Би-Си

Россия планирует окружить Сумы — Би-Би-Си

Россия планирует окружить Сумы, утверждает британское издание Би-Би-Си. О начале операции России может свидетельствовать рост количества боестолкновений на всех участках фронта в конце марта, считают иностранные военные эксперты.

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