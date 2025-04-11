Россия планирует окружить Сумы — Би-Би-Си

Россия планирует окружить Сумы, утверждает британское издание Би-Би-Си. О начале операции России может свидетельствовать рост количества боестолкновений на всех участках фронта в конце марта, считают иностранные военные эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии