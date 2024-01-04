Исторические напёрстки Год Хуситов: революция в исламе Возвращаясь к теме вчерашней статьи и стараясь угадать основные события 2024-го года, придётся согласиться со многими экспертами: центр тяжести интриг мировой политики сместится из Восточной Европы – на Ближний Восток, Переднюю Азию, не исключено – Северную Африку.