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Царьград

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Трамп ищет крайнего за провал в Иране

Трамп ищет крайнего за провал в Иране

Внутри американской администрации нарастает напряжение в связи с поиском ответственных за неудачный ход военной кампании против Ирана, и основным объектом критики в данном контексте выступает глава Пентагона Пит Хегсет.

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