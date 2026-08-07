Трамп ищет крайнего за провал в Иране

Внутри американской администрации нарастает напряжение в связи с поиском ответственных за неудачный ход военной кампании против Ирана, и основным объектом критики в данном контексте выступает глава Пентагона Пит Хегсет.
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