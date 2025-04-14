За четыре года жители Новосибирской области выбрали 63 объекта для благоустройства

Вопросы организации голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в Новосибирской области рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
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