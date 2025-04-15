«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого певца отдохнуть с ней в Турции

Певица Лолита Милявская накануне появилась на светской премии в Доме музыки. Исполнительница хита «На Титанике» во время мероприятия обратилась к молодому коллеге Алексею Воробьеву с необычным предложением — звезда позвала артиста отдохнуть вместе в Турции.