Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Астон Мартин
    ее убили и превратили в денежный сплошной откат ...еще в девяностые была ...а сейчас нет в принципе  , слушать нечего...В Госдуме объясни...
  • саша пупкин
    А нахрена нам эти объяснения??? Чай не тупые, сами додумались.В Госдуме объясни...
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«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого певца отдохнуть с ней в Турции

«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого певца отдохнуть с ней в Турции

Певица Лолита Милявская накануне появилась на светской премии в Доме музыки. Исполнительница хита «На Титанике» во время мероприятия обратилась к молодому коллеге Алексею Воробьеву с необычным предложением — звезда позвала артиста отдохнуть вместе в Турции.

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