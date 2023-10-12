Визит Путина в Киргизию вызвал истерию у националистов в Казахстане

Казахстанские русофобы решили, что на саммит СНГ прилетел двойник Владимира Путина.Первый зарубежный визит российского президента Владимира Путина в Киргизию, где состоится саммит СНГ, вызвал бурную реакцию среди националистов и русофобов в соседнем Казахстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии