Неконтролируемую миграцию нужно устранить

Православная общественность обратилась к Владимиру Путину в связи возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны после теракта в Крокус Сити Холле В связи с возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны со стороны мигрантов после кровавого теракта в Крокус Сити Холле Православная общественность обратилась к Президенту Российской Федерации Путину В.
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