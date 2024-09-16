Российский военный рассказал о выходе из окружения ВСУ в Курской области

Выходящим из окружения защитникам Малой Локни в Курской области приходилось ликвидировать засады бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но они не потеряли ни одного человека, рассказал командир батальона подполковник Александр Данилов.
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