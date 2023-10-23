Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

И сорвали подлую операцию укронацистких мразей.  Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летняя годовщина очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет".

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Комментарии
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Кошмар
Нормальные мамы и сейчас запрещают.
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4 д.
Поля Русс
Такую беду страшную остановила единичная бдительность….ВИВАТ ему!!!
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3 д.
Поля Русс
Вот это наши «братья» хохлоеды…смерти нам желают…твари… разве их можно пускать в Россию???Сейчас закрыли пешеходный пункт пропуска и пусть так будет всегда 🙏🙏🙏🙏
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3 д.

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