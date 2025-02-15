Слушаем и размышляем: “Альтернативу” вызывали?

Экс-кандидат в президенты и бывший генпрокурор Александр Стояногло, партия Национальное альтернативное движение (MAN) Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдовы Иона Кику и партия коллективного действия "Гражданский конгресс" во главе с Марком Ткачуком официально объявили о создании политического блока «Альтернатива», с которым намерены участвовать в парламентских выборах.