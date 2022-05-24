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Samsung Galaxy S22 Ultra предлагают с рекордной скидкой 600 долларов в США

Samsung Galaxy S22 Ultra предлагают с рекордной скидкой 600 долларов в США

Компания Google предлагает приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22+ и S22 Ultra с очень хорошей скидкой, но для этого покупателю необходимо активировать Galaxy S22+ или S22 Ultra по новому «полному тарифному плану» Google Fi в и перенести существующий номер от другого оператора.

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